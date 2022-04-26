"Газпром" сообщил об остановке поставок газа для Болгарии

Болгарская газораспределительная компания Bulgargaz получила уведомление от российского "Газпрома" о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Прайм .

Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства по контракту и произвела все платежи своевременно.

Также указывается, что после анализа, проведенного государственной компанией Bulgargaz и Болгарским энергетическим холдингом, было установлено, что предложенный Россией новый двухэтапный порядок оплаты не соответствует действующему контракту и создает значительные риски для Болгарии.

"Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по поиску альтернативных источников поставки природного газа и урегулированию ситуации, - цитирует заявление профильных властей местное издание "Стандарт". - В настоящее время никаких ограничительных мер для потребителей в Болгарии не требуется", - сообщили в Министерстве энергетики Болгарии.