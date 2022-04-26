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"Газпром" сообщил об остановке поставок газа для Болгарии

Новина українською →
Болгария, Вторник 26 апреля 2022 23:09
"Газпром" сообщил об остановке поставок газа для Болгарии Фото: "Газпром" закрыл поставу газа в Болгарию
Автор: Евгений Прокопенко

Болгарская газораспределительная компания Bulgargaz получила уведомление от российского "Газпрома" о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Прайм.

Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства по контракту и произвела все платежи своевременно.

Также указывается, что после анализа, проведенного государственной компанией Bulgargaz и Болгарским энергетическим холдингом, было установлено, что предложенный Россией новый двухэтапный порядок оплаты не соответствует действующему контракту и создает значительные риски для Болгарии.

"Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по поиску альтернативных источников поставки природного газа и урегулированию ситуации, - цитирует заявление профильных властей местное издание "Стандарт". - В настоящее время никаких ограничительных мер для потребителей в Болгарии не требуется", - сообщили в Министерстве энергетики Болгарии.

Напомним, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского "Газпрома" о полном прекращении поставки газа по Ямальскиму контрактом.

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