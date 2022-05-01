ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 05:29
Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов Фото: порт в Мариуполе (facebook.com/marport.offpage)
Автор: Владимир Костырин

Министерство инфраструктуры Украины приняло приказ о закрытии отдельных морских портов в связи с полномасштабным вторжением РФ и продолжающимися боевыми действиями. Речь идет о гаванях, которые временно контролируются захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Правительственный портал.

Отмечается, что ведомством принят приказ от 28 апреля № 256, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 апреля за № 470/37806 "О закрытии морских портов".

Согласно приказу со дня его официального опубликования закрыты до восстановления украинской стороной контроля такие морские порты:

  • Бердянск,
  • Мариуполь,
  • Скадовск,
  • Херсон.

"Принятие указанных мер обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья", - пояснили в министерстве.

Работа портов будет возобновлена после победы Украины над российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины вместе с ДБР арестовала несколько суден под флагом РФ и Беларуси.

Также мы писали о том, что на днях из румынского порта на Черном море отправили первую партию украинской кукурузы.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Херсон Бердянск МИУ
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны