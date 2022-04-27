Путин угрожает "молниеносными ударами" за вмешательство в войну против Украины
Президент России Владимир Путин угрожает третьим странам "молниеносными ударами" за вмешательство в войну против Украины. И за создание угроз стратегического характера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.
"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать: наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты", - заявил Путин.
По его словам, речь идет о таких инструментах, которыми "не может никто похвастаться".
"А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется", - добавил он.
Напомним, ранее издание Financial Times писало, что Путин потерял всякий интерес к переговорам с Украиной и теперь пытается захватить как можно больше земель.
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