Представители США и Японии обсудили санкции против России
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с генеральным секретарем Секретариата нацбезопасности Японии Такео Акибой, на которой они обсудили санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Салливан высоко оценил решительную реакцию Японии на жестокое и неоправданное вторжение России в Украину, включая финансовые санкции, экспортный контроль, а также гуманитарную и оборонную помощь Украине", - говорится в сообщении.
Они также договорились продолжать тесное сотрудничество в отношении международного ответа на российскую агрессию.
Генеральный секретарь Акиба приветствовал будущий визит президента США Джо Байдена в Токио, отметив, что он станет сильным сигналом для региона и за его пределами, который будет свидетельствовать о приверженности США Индо-Тихоокеанскому региону.
Салливан и Акиба согласились, что встреча между президентом и премьер-министром Кисидой - это возможность подтвердить силу американо-японского альянса, предпринять шаги по усилению сдерживания в регионе и продвинуть общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Напомним, Япония призвала Монголию присоединиться к санкциям против России.
Мы также писали о том, что Япония хочет засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине и Тайваня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.