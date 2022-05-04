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Представители США и Японии обсудили санкции против России

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Среда 04 мая 2022 06:39
Представители США и Японии обсудили санкции против России Фото: представители США и Японии поговорили о санкциях против РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с генеральным секретарем Секретариата нацбезопасности Японии Такео Акибой, на которой они обсудили санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Салливан высоко оценил решительную реакцию Японии на жестокое и неоправданное вторжение России в Украину, включая финансовые санкции, экспортный контроль, а также гуманитарную и оборонную помощь Украине", - говорится в сообщении.

Они также договорились продолжать тесное сотрудничество в отношении международного ответа на российскую агрессию.

Генеральный секретарь Акиба приветствовал будущий визит президента США Джо Байдена в Токио, отметив, что он станет сильным сигналом для региона и за его пределами, который будет свидетельствовать о приверженности США Индо-Тихоокеанскому региону.

Салливан и Акиба согласились, что встреча между президентом и премьер-министром Кисидой - это возможность подтвердить силу американо-японского альянса, предпринять шаги по усилению сдерживания в регионе и продвинуть общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним, Япония призвала Монголию присоединиться к санкциям против России.

Мы также писали о том, что Япония хочет засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине и Тайваня.

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