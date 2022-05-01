Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 1 мая
Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 1 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно четыре рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 1 мая
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця из-за комендантского часа в Запорожье отменяет некоторые поезда.
Ранее Укрзализныця отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе.
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