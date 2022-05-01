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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 1 мая

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Воскресенье 01 мая 2022 05:05
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 1 мая Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 1 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно четыре рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 1 мая

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця из-за комендантского часа в Запорожье отменяет некоторые поезда.

Ранее Укрзализныця отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе.

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