Ракетный удар по Запорожью: стали известны подробности

Сегодня, 26 апреля в Запорожье две управляемые ракеты РФ попали в предприятие, есть повреждения и разрушения. Предварительно известно об одном погибшем и раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской области.

"Сейчас известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Как информируют в ОВА, по предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", - отмечают в сообщении.

Напомним, российские оккупанты сегодня, 26 апреля рано утром, обстреляли Запорожье, предварительно сообщалось о "прилетах".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.