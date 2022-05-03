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Во Львове прогремели мощные взрывы. В городе воздушная тревога

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Львов, Вторник 03 мая 2022 20:28
Во Львове прогремели мощные взрывы. В городе воздушная тревога Фото: во Львове прогремели мощные взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львове вечером 3 мая прогремели четыре мощных взрыва. Пока неизвестно, что именно произошло, но в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сначала очевидцы слышали громкий звук, похожий на пролет ракеты. После этого в городе раздалось несколько мощных взрывов.

Кроме того, очевидцы публикуют фотографии облака дыма над Львовом.

Во Львове прогремели мощные взрывы. В городе воздушная тревога

Обновлено.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале подтвердил взрывы в городе. Он также призвал жителей Львова оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня мощный взрыв прогремел в Одессе. Позже выяснилось, что это взорвали мину, которую обнаружили в море.

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