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Активные бои идут на нескольких направлениях, враг несет потери, - сводка Генштаба

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 07:29
Активные бои идут на нескольких направлениях, враг несет потери, - сводка Генштаба Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о боевых действиях на нескольких направлениях и попытках российских оккупантов вести наступательные действия, а также об оперативной обстановке на начало 62-х суток противостояния вражескому вторжению.

Об этом 26 апреля передает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Враг продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и огневое поражение подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры.

Рашисты пытаются проводить наступление в направлении н.п. Заводы. Там продолжаются боевые действия.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты перемещают пункты управления ближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям войск ВСУ с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так:

  • на Северодонецком направлении войска РФ ведут боевые действия в районе Рубежного;
  • на Попаснянском направлении оккупанты пытаются овладеть Попасной - продолжаются бои;
  • на Авдеевском направлении враг безуспешно пытается вести наступательные действия;
  • на Кураховском направлении враг безуспешно совершал наступательные действия в направлении Новомихайловки и Марьинки;
  • на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки - продолжаются бои.

Также российские захватчики блокируют и массированно обстреливают украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник производил единичные обстрелы подразделений ВСУ по всей линии столкновения. Фиксируется разведывательная активность в районе админграницы Николаевской области.

В районе н.п. Большая Александровка Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага - предварительно, были убиты более 70 оккупантов, точное количество уточняется.

Также подразделения рашистов понесли потери в личном составе в районе н.п. Новодмитровка и Белоусово.

Оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.

Подразделения ВС рф пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области, и несут потери.

На Волынском и Полесском направлениях не было существенных изменений в состоянии, положении и характере действий войск РФ. Активных действий тут оккупанты не проводили. Определенные подразделения ВС Беларусь на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском направлении не обнаружены признаки формирования врагом ударной группировки для возобновления наступления. В сопредельных с Украиной районах российских Брянской, Курской и Белгородской областей рашисты усилили охрану границы и пунктов пропуска, проводят инженерное оборудование позиций. В приграничных районах оккупанты ужесточили противодиверсионные меры.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за прошлые сутки поразили 10 воздушных целей врага: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.

Украинские военные за минувшие сутки на Донбассе отбили 6 атак войск РФ, уничтожив 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и 1 зенитную установку.

Напомним, ранее советник руководителя ОПУ Алексей Арестович рассказал о попытках российских оккупантов наступать на Кривой Рог со стороны Херсона и общей активизации атак противника на всем фронте.

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