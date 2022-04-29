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ЕС готовит поэтапное эмбарго на нефть из РФ, его могут одобрить на следующей неделе, - NYT

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Брюссель, Пятница 29 апреля 2022 20:37
ЕС готовит поэтапное эмбарго на нефть из РФ, его могут одобрить на следующей неделе, - NYT Фото: ЕС готовит поэтапное введение эмбарго на российскую нефть (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Страны Евросоюза готовят поэтапное эмбарго на российскую нефть. Ожидается, что о введении запрета на постепенный отказ от поставок из России объявят на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, в результате тяжелых переговоров странам ЕС удалось преодолеть разногласия в отношении эмбарго на российскую нефть. Участники договорились о поэтапном введении запрета на поставки из России.

По словам собеседников газеты, о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть могут объявить на следующей неделе. Ожидается, что Еврокомиссия изложит окончательное предложение на "бумаге", а на следующей неделе послы стран ЕС должны его утвердить вместе с новыми санкциями.

Новый пакет ограничительных мер ЕС против России будет включать санкции против "Сбербанка" и высокопоставленных россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия проведет консультации с каждой страной ЕС по шестому санкционному пакету в отношении России.

Отметим, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что в шестом пакете санкций против России не будет эмбарго на нефть и газ.

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