ЕС готовит поэтапное эмбарго на нефть из РФ, его могут одобрить на следующей неделе, - NYT

Страны Евросоюза готовят поэтапное эмбарго на российскую нефть. Ожидается, что о введении запрета на постепенный отказ от поставок из России объявят на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным источников издания, в результате тяжелых переговоров странам ЕС удалось преодолеть разногласия в отношении эмбарго на российскую нефть. Участники договорились о поэтапном введении запрета на поставки из России.

По словам собеседников газеты, о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть могут объявить на следующей неделе. Ожидается, что Еврокомиссия изложит окончательное предложение на "бумаге", а на следующей неделе послы стран ЕС должны его утвердить вместе с новыми санкциями.

Новый пакет ограничительных мер ЕС против России будет включать санкции против "Сбербанка" и высокопоставленных россиян.