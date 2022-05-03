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Макрон запланировал звонок Путину на вторник

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Париж, Вторник 03 мая 2022 13:24
Макрон запланировал звонок Путину на вторник Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французский президент Эммануэль Макрон во вторник проведет телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президенты Франции и РФ проведут очередной разговор 3 мая. Елисейский дворец анонсировал звонок к обеду.

Макрон не звонил Путину с 29 марта, поскольку сосредоточился на президентских выборах. Новый разговор состоится по инициативе именно президента Франции по мотивам беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским в минувшую субботу.

Ранее президент Франции подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности Украине. Макрон готов посвятить львиную часть своего второго срока в должности восстановлению суверенитета Украины.

К слову, Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистских" властей Украины.

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