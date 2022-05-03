Макрон запланировал звонок Путину на вторник
Французский президент Эммануэль Макрон во вторник проведет телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президенты Франции и РФ проведут очередной разговор 3 мая. Елисейский дворец анонсировал звонок к обеду.
Макрон не звонил Путину с 29 марта, поскольку сосредоточился на президентских выборах. Новый разговор состоится по инициативе именно президента Франции по мотивам беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским в минувшую субботу.
Ранее президент Франции подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности Украине. Макрон готов посвятить львиную часть своего второго срока в должности восстановлению суверенитета Украины.
К слову, Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистских" властей Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.