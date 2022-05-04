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Отказ от нефти и запреты для патриарха Кирилла. СМИ опубликовало проект 6-го пакета санкций ЕС

Новина українською →
Брюссель, Среда 04 мая 2022 18:42
Отказ от нефти и запреты для патриарха Кирилла. СМИ опубликовало проект 6-го пакета санкций ЕС Фото: СМИ опубликовало проект 6-го пакета санкций ЕС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Документы с предварительными вариантами санкционных решений Европейского Союза против России оказались в распоряжении журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В новом пакете антироссийских санкций, вероятнее всего, будет введение эмбарго на нефть из РФ в течение 6-8 месяцев. Прямо или косвенно покупать, импортировать и транспортировать сырую нефть или нефтепродукты готовятся запретить.

Также отключат от SWIFT три российских финансовых учреждения – "Сбербанк", "Кредитный банк Москвы" и "Россельхозбанк". Кроме того, под санкции попадут 3 российских телеканала ("Россия РТР", "Россия 24", "ТВ-Центр International").

Санкционный список компаний и физических лиц европейские чиновники планируют пополнить на 16 предприятий и 57 граждан. В список, вероятно, попадут:

  • дочь и супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;
  • патриарх РПЦ Кирилл Гундяев;
  • генерал-полковник, "мясник Мариуполя" Михаил Мизинцев;
  • командование 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершившей резню в Буче во главе с полковником Азатбеком Омурбековым.


"Европейский Союз осуждает самым строгим способом зверства, которые, как сообщается, были совершены российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах. ЕС поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права вооруженными силами России в Украине", – говорится. в обосновании решения ЕС.

К слову, Евросоюз пока не согласовал новый пакет антироссийских санкций из-за позиции четырех государств.

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