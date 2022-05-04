Отказ от нефти и запреты для патриарха Кирилла. СМИ опубликовало проект 6-го пакета санкций ЕС

Документы с предварительными вариантами санкционных решений Европейского Союза против России оказались в распоряжении журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

В новом пакете антироссийских санкций, вероятнее всего, будет введение эмбарго на нефть из РФ в течение 6-8 месяцев. Прямо или косвенно покупать, импортировать и транспортировать сырую нефть или нефтепродукты готовятся запретить.

Также отключат от SWIFT три российских финансовых учреждения – "Сбербанк", "Кредитный банк Москвы" и "Россельхозбанк". Кроме того, под санкции попадут 3 российских телеканала ("Россия РТР", "Россия 24", "ТВ-Центр International").

Санкционный список компаний и физических лиц европейские чиновники планируют пополнить на 16 предприятий и 57 граждан. В список, вероятно, попадут:

дочь и супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;

патриарх РПЦ Кирилл Гундяев;

генерал-полковник, "мясник Мариуполя" Михаил Мизинцев;

командование 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершившей резню в Буче во главе с полковником Азатбеком Омурбековым.



"Европейский Союз осуждает самым строгим способом зверства, которые, как сообщается, были совершены российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах. ЕС поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права вооруженными силами России в Украине", – говорится. в обосновании решения ЕС.