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Оккупанты снова безуспешно пытались наступать на Востоке. Понесли потери

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Воскресенье 01 мая 2022 19:24
Оккупанты снова безуспешно пытались наступать на Востоке. Понесли потери Фото: оккупанты понесли потери на востоке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Востоке. Однако, все безрезультатно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Украинские военные дают отпор российским оккупантам. На Изюмском направлении враг понес потери среди личного состава и техники.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери", - пишет пресс-служба.

Штурмовые действия враг осуществлял и в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также безрезультатно.

"Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времевка и зеленое Поле", - добавляет пресс-служба.

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