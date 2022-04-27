Сумскую область снова обстреляли из России. За полчаса более полусотни прилетов
Российские оккупанты лишь за пол часа запустили в сторону Сумской области более полусотни снарядов. Потери среди местных пока уточняются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Враг открыл огонь по территории Эсманской общины.
"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов по нашей территории за последние полчаса. Потери уточняются", - написал Живицкий.
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