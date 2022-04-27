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Сумскую область снова обстреляли из России. За полчаса более полусотни прилетов

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Среда 27 апреля 2022 22:50
Сумскую область снова обстреляли из России. За полчаса более полусотни прилетов Фото: Сумскую область снова обстреляли из России (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты лишь за пол часа запустили в сторону Сумской области более полусотни снарядов. Потери среди местных пока уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Враг открыл огонь по территории Эсманской общины.

"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов по нашей территории за последние полчаса. Потери уточняются", - написал Живицкий.

Война России против Украины длится шестьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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