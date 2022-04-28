Флот России сохраняет способность наносить удары по Украине, - британская разведка

В оперативной зоне Черного моря находится около 20 кораблей Военно-морского флота России. Черноморский флот сохранят способность наносить удары по Украине, несмотря на потерю двух кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, пролив Босфор остается закрытым для всех не турецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить потерянный крейсер "Москва" в Черном море.

"Несмотря на досадные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, русским удалось спасти только 58 человек с крейсера "Москва", в то время как экипаж составлял 510 военнослужащих.