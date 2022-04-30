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Около 23200 военных и более 1000 танков: Генштаб обновил потери России

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Киев, Суббота 30 апреля 2022 09:57
Около 23200 военных и более 1000 танков: Генштаб обновил потери России Фото: по состоянию на 30 апреля уничтожены 23200 оккупантов и 1008 танков врага (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 23200 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1008 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 436 (+1) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 77 (+4) ед,
  • самолетов -190 (+1) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
  • корабли / катера - 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4).
  • специальная техника - 32 (+1).
  • пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

Как отметили в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.

Напомним, сегодня украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии и вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.

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