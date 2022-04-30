Около 23200 военных и более 1000 танков: Генштаб обновил потери России
Фото: по состоянию на 30 апреля уничтожены 23200 оккупантов и 1008 танков врага (Getty Images)
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 23200 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1008 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 436 (+1) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 77 (+4) ед,
- самолетов -190 (+1) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
- корабли / катера - 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4).
- специальная техника - 32 (+1).
- пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).
Как отметили в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.
Напомним, сегодня украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии и вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.
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