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У Зеленского отреагировали на новые удары по Украине: Нам надо больше санкций и оружия

Новина українською →
Украина, Среда 04 мая 2022 21:47
У Зеленского отреагировали на новые удары по Украине: Нам надо больше санкций и оружия Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые ракетные удары России по Украине. По его словам, российские войска хотят разрушить украинскую логистику, но им это не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

"Россия продолжает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Уже подтверждена информация об ударе по Днепру в центральной части города. Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут одержать победу на поле боя", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак отметил, что в ответ на российские удары нужно предоставить Украине еще больше оружия и ввести против России еще больше санкций.

"Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", - говорится в его заявлении.

Напомним, вчера украинская железная дорога в разных областях попала под ракетные удары. Оккупанты били по электроподстанциям, чтобы остановить курсирование поездов.

Сегодня железнодорожные объекты вновь оказались в прицеле России. В частности, под ракетный удар попала железнодорожная инфраструктура в Днепре.

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