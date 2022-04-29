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Армия РФ замедлила наступление под Изюмом по одной из двух причин, - Арестович

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Харьков, Пятница 29 апреля 2022 23:39
Армия РФ замедлила наступление под Изюмом по одной из двух причин, - Арестович Алексей Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские военные существенно замедлили свое наступление в направлении Изюма в Харьковской области. По его словам, этому может быть две причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Арестовича.

"Затормозилось российское наступление в районе Изюма, чего оно затормозилось – два варианта: первое, они ретируются, второе – устали и не наступают, просто пополняются, пока не наступают", – отметил Арестович.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что тактические действия на Изюмском направлении не прекратились, однако российские оккупанты прекратили давить. Он также отметил, что ВСУ в течение дня несколько продвинулись на севере Харьковской области и освободили несколько населенных пунктов.

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