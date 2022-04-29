Не смог остановить войну: Гутерриш признал провал Совбеза ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неспособность Совета безопасности этой организации предотвратить войну и остановить ее. Генсек отметил, что это "источник большого разочарования, досады и гнева".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Позвольте мне быть предельно ясным: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее", - заявил он.
В то же время отмечается, что позже Гутерриш заявил: в то время как Совет безопасности был парализован, ООН принимала другие меры.
На Совет безопасности ООН, состоящий из 15 членов, возложена задача обеспечения мира и безопасности в мире. Россия - является одним из пяти постоянных членов Совбеза, имеющих право налагать вето на его решение. Из-за ее позиции никакой резолюции о войне РФ против Украины принято не было.
Генассамблея ООН приняла две резолюции - "Агрессия против Украины" и "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".
Структуры ООН оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от российского вторжения районам, переселенцам и беженцам из Украины.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, где в этот момент находился Антониу Гутерриш.
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