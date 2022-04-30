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Штурмовик и девять беспилотников: в ВСУ рассказали о сбитых воздушных целях за день

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Киев, Суббота 30 апреля 2022 01:33
Штурмовик и девять беспилотников: в ВСУ рассказали о сбитых воздушных целях за день Сбитый самолет РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины за прошлые сутки сбили десять воздушных целей противника. Среди уничтоженных объектов – один штурмовик Су-25 и девять беспилотных летающих аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Для поражения самолета и беспилотников "Орлан-10" российской армии противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил использовали различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства.

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