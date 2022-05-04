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В Николаеве раздаются взрывы. Горожан просят оставаться в укрытиях

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Николаев, Среда 04 мая 2022 21:27
В Николаеве раздаются взрывы. Горожан просят оставаться в укрытиях Фото: в Николаеве раздаются взрывы (фото facebook.com/senkevich.aleksandr)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Николаеве вечером 4 мая прогремели взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, которая продолжается до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаеве Александра Сенкевича.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео", - сообщил мэр города.

Пока неизвестно, чем именно были вызваны взрывы в Николаеве, но сегодня город уже попадал под обстрел. Городские власти обещают предоставить больше информации позже.

Отметим, вечером 4 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. После этого в ряде городов раздались взрывы.

Как писало РБК-Украина, в Днепре русский ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры.

Также взрывы слышали в Черкассах. Там, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Больше о вечерних взрывах в областях Украины читайте в материале РБК-Украина.

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