Эмбарго на российскую нефть фактически согласовано ЕС, остался вопрос переходного периода, - ZDF
Введение эмбарго на российскую нефть в Европейском союзе становится все более вероятным, так как Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето и отказываются от блокады. Решающим фактором стал отказ Берлина тормозить эти процессы, говорит высокопоставленный дипломат ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание ZDF.
При этом все еще остаются открытыми детальные вопросы, такие как переходные периоды.
Отмечается, что блокировали введение нефтяного эмбарго такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Объяснялось это, в частности, значительно зависимостью Братиславы и Будапешта от поставок российской нефти. А в странах южной Европы ожидаемое повышение цен на энергоносители после введения эмбарго воспринимается потребителями с большой тревогой.
Объясняют причину смены курса Германии недавними успехами в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики Роберт Хабек объявил на прошлой неделе, что зависимость Берлина от российской нефти сократилась с 35% до начала войны РФ против Украины до 12% в течение восьми недель.
Большой вопрос в отношении нефтяного эмбарго заключался в том, что следует применять в течение переходных периодов. Одним из предложений может быть разрешение импорта российской нефти до осени или даже до зимы.
Напомним, по данным Bloomberg, ЕС предложит поэтапный план введения эмбарго на российскую нефть, а полный отказ планируется на конец 2022 года.
Добавим, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить план поэтапного эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.
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