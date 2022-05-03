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По Днепропетровской области РФ нанесла ракетные удары, работают силы ПВО

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Днепропетровская область, Вторник 03 мая 2022 20:45
По Днепропетровской области РФ нанесла ракетные удары, работают силы ПВО Фото: Днепропетровская область подверглась ударам РФ 3 мая (nationalinterest.org)
Автор: Антон Федорцив

Российские военные нанесли несколько ударов по Днепропетровской области. Воздушная тревога по региону продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепр Областной.

"Нам пишут о четырех прилетах в области! Однако работает ПВО! Держимся! Остаемся в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Новость дополняется.

Напомним, что Львовская область подверглась ракетным ударам войск РФ.

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