По Днепропетровской области РФ нанесла ракетные удары, работают силы ПВО
Фото: Днепропетровская область подверглась ударам РФ 3 мая (nationalinterest.org)
Российские военные нанесли несколько ударов по Днепропетровской области. Воздушная тревога по региону продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепр Областной.
"Нам пишут о четырех прилетах в области! Однако работает ПВО! Держимся! Остаемся в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Новость дополняется.
Напомним, что Львовская область подверглась ракетным ударам войск РФ.
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