Одесса получила новые комплексы ПВО

Одесса получила новые системы ПВО. Ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

"Наши силы ПВО получили новые комплексы по борьбе с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим", - заявил он.

Также спикер отметил, что Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу.