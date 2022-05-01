Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники, - разведка

Непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. Тому пример номер газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, где высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки при Минобороны.

Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

"Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут создавать провокации с территории "ПМР"", - уверяют разведчики.

Также газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

"Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад", - предупреждают в ГУР.