ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кремле назвали "чушью" вероятное объявление войны Украине 9 мая

Новина українською →
Москва, Среда 04 мая 2022 13:46
В Кремле назвали "чушью" вероятное объявление войны Украине 9 мая Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможной всеобщей мобилизации на территории РФ и объявлении войны Украине 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В Кремле опровергли планы объявления войны и мобилизации в День победы. Песков даже оценил вероятность того, что Путин объявит войну Украине.

"Ни одной. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он также опроверг намерения российского руководства завершить специальную военную операцию в Украине и объявить мобилизацию.

"Нет, этого ожидать не стоит. Это неправда, это чепуха", - объявил Песков.

К слову, украинская разведка зафиксировала попытки РФ дестабилизировать Приднестровье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Песков Кремль ВС РФ Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны