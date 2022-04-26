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Зеленский отреагировал на запуски ракет над АЭС: "Они угрожают или пристреливаются?"

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 22:15
Зеленский отреагировал на запуски ракет над АЭС: "Они угрожают или пристреливаются?" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запуски оккупантами крылатых ракет над украинскими атомными электростанциями (АЭС). Глава государства задался вопросом: россияне таким образом угрожают или пристреливаются?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Они запустили три ракеты так, что они пролетели непосредственно над блоками АЭС. Причем сразу над блоками трех АЭС - Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской. Что это такое? Они угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов", - сказал Зеленский.

Напомним, 25 апреля на Хмельницкой АЭС зафиксировали пролет двух российских крылатых ракет.

Отметим, неделей ранее оккупанты запустили ракеты над Южноукраинской АЭС. В "Энергоатоме" эти случаи назвали очередным актом ядерного терроризма со стороны России.

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