Зеленский отреагировал на запуски ракет над АЭС: "Они угрожают или пристреливаются?"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запуски оккупантами крылатых ракет над украинскими атомными электростанциями (АЭС). Глава государства задался вопросом: россияне таким образом угрожают или пристреливаются?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Они запустили три ракеты так, что они пролетели непосредственно над блоками АЭС. Причем сразу над блоками трех АЭС - Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской. Что это такое? Они угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов", - сказал Зеленский.
Напомним, 25 апреля на Хмельницкой АЭС зафиксировали пролет двух российских крылатых ракет.
Отметим, неделей ранее оккупанты запустили ракеты над Южноукраинской АЭС. В "Энергоатоме" эти случаи назвали очередным актом ядерного терроризма со стороны России.
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