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Польша передала Украине более 200 танков и десятки БМП

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Варшава, Пятница 29 апреля 2022 12:00
Польша передала Украине более 200 танков и десятки БМП Фото: Польше передала Украине танки Т-72 (mil.ru)
Автор: Александр Мороз

Польская сторона передала Украине более 200 танков Т-72 для отражения российского вторжение. Кроме того, предоставила еще несколько десятков боевых машин пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух танковых бригад - это более 200 единиц Т-72.

Эти поставки не включают военную помощь на 1,6 млрд долларов, в которые вошли самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные установки "Град". Варшава до этого также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Пиорун" и большое количество боеприпасов.

Издание отмечает, что на вооружении в Польше насчитывалось почти 400 танков Т-72, в 2019 году часть из них была модернизирована, однако Украине передаются те машины, которые не успели пройти доработку.

Напомним, ранее на этой недели польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял о передаче танков Украине.

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