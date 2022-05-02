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Поставки Украине современной артиллерии изменят ход войны, - Washington Post

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Понедельник 02 мая 2022 05:31
Поставки Украине современной артиллерии изменят ход войны, - Washington Post Американская артиллерия (Фото: army.mil)
Автор: Константин Широкун

Американские аналитики прогнозируют, что новые артиллерийские системы, которые сегодня уже поставляются в Украину, изменят ход войны с Россией. Дальнобойная артиллерия заставит обе стороны действовать более ловко, если они надеются избежать серьезных жертв по мере усиления боевых действий на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Министр обороны Ллойд Остин, выступая в Пентагоне, сказал, что дальнобойная артиллерия окажется решающей на следующем этапе войны. Сообщается, что на сегодняшний день Россия и Украина ведут артиллерийскую дуэль, используя реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", а также устаревшие 122-мм гаубицы. По словам аналитиков, использование западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.

Доставка западной артиллерии в Украину важна отчасти потому, что Украина практически не может найти боеприпасы для пополнения боезапаса своих артсистем советской эпохи, сказал Сэм Крэнни-Эванс, аналитик Королевского института объединенных вооружений в Лондоне. Их производят в незначительном количестве Польша и Болгария, но гораздо больше стран в мире производят боеприпасы для орудий стандарта НАТО.

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