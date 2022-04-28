ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине уже находятся "более половины" из 90 гаубиц, предоставленных США, - Кирби

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 00:46
В Украине уже находятся "более половины" из 90 гаубиц, предоставленных США, - Кирби Фото: представитель Пентагона Джона Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил, что в Украине уже находятся "более половины" из 90 гаубиц дальнего действия, которые Штаты отправляют нашей стране в качестве помощи с вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня, не называя общего количества, больше половины этих гаубиц находится в Украине", - сказал спикер американского оборонного ведомства на брифинге в Пентагоне.

По словам Кирби, 50 украинских военных прошли "первый этап" обучения по использованию этих гаубиц. Теперь они собираются вернуться в Украину и "тренировать своих товарищей по команде".

Представитель Пентагона добавил, что не знает, начался ли уже второй этап обучения для следующей группы из 50 военнослужащих ВСУ.

Также в Минобороны США опубликовали фото, как осуществляется погрузка 155-мм гаубиц M777 для отправки в Украину. Орудия загружают на военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Калифорнии.

В США грузят в самолет гаубицы M777 для отправки в Украину (фото: twitter.com/DeptofDefense)

Ранее сообщалось, что первая партия включенных в новый пакет военной помощи американских 155-мм гаубиц прибыла в Украину 23 апреля.

Также мы писали о том, что Британия передаст Украине гаубицы AS90 и тысячи снарядов к ним.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Вооруженные силы Украины Кирби Оружие из США Война России против Украины
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке