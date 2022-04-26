Госдеп США подтвердил временное возвращение дипломатов во Львов

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс признал, что во Львов приехали заместитель главы миссии в Украине и несколько работников посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ходе брифинга в Госдепартаменте Прайс подтвердил возвращение американских дипломатов. Они встречались с коллегами из украинского МИДа.

"Сегодняшнее путешествие было первым шагом перед более регулярными поездками в ближайшем будущем. Мы ускоряем подготовку к возобновлению работы посольства в Киеве как можно скорее", – заявил представитель Госдепа.

По его словам, ведомство постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине. Как только ситуация позволит, США возобновят полноценную работу посольства для облегчения поддержки правительства и народа Украины, которые "храбро защищают свою страну".