Госдеп США подтвердил временное возвращение дипломатов во Львов
Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс признал, что во Львов приехали заместитель главы миссии в Украине и несколько работников посольства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В ходе брифинга в Госдепартаменте Прайс подтвердил возвращение американских дипломатов. Они встречались с коллегами из украинского МИДа.
"Сегодняшнее путешествие было первым шагом перед более регулярными поездками в ближайшем будущем. Мы ускоряем подготовку к возобновлению работы посольства в Киеве как можно скорее", – заявил представитель Госдепа.
По его словам, ведомство постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине. Как только ситуация позволит, США возобновят полноценную работу посольства для облегчения поддержки правительства и народа Украины, которые "храбро защищают свою страну".
Напомним, что президент Байден объявил кандидатуру нового посла США в Украине.
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