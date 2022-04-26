ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госдеп США подтвердил временное возвращение дипломатов во Львов

Новина українською →
Львов, Вторник 26 апреля 2022 22:55
Госдеп США подтвердил временное возвращение дипломатов во Львов Фото: Нед Прайс (Facebook/Ned Price)
Автор: Антон Федорцив

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс признал, что во Львов приехали заместитель главы миссии в Украине и несколько работников посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе брифинга в Госдепартаменте Прайс подтвердил возвращение американских дипломатов. Они встречались с коллегами из украинского МИДа.

"Сегодняшнее путешествие было первым шагом перед более регулярными поездками в ближайшем будущем. Мы ускоряем подготовку к возобновлению работы посольства в Киеве как можно скорее", – заявил представитель Госдепа.

По его словам, ведомство постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине. Как только ситуация позволит, США возобновят полноценную работу посольства для облегчения поддержки правительства и народа Украины, которые "храбро защищают свою страну".

Напомним, что президент Байден объявил кандидатуру нового посла США в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Львов Война России против Украины
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны