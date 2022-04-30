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Минфин Германии инициировал прекращение финансирования бюро экс-канцлера Шрёдера

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Берлин, Суббота 30 апреля 2022 06:15
Минфин Германии инициировал прекращение финансирования бюро экс-канцлера Шрёдера Флаг Германии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Государство должно прекратить финансировать бюро бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией. Такое мнение высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Шрёдер в настоящее время возглавляет совет директоров "Роснефти" и выступает в качестве главы комитета акционеров Nord Stream AG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По немецким законам, бывший канцлер имеет право после отставки на финансирование некоторого количества сотрудников своего бюро за государственный счёт. Министр финансов также подчеркнул, что разделяет возмущение граждан, недовольных сложившейся ситуацией.

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