Полицейские из Нидерландов будут расследовать военные преступления в Украине

Несколько десятков нидерландских военных полицейских едут в Украину для расследования преступлений, совершенных российской армией. Кабинет министров Нидерландов 29 апреля ратифицирует решение об отправке специалистов на заседании Совета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Военные полицейские будут работать в местах, где могли быть совершены военные преступления, и передавать найденные материалы в Международный уголовный суд в Гааге. Он уже расследует военные преступления, которые могли быть совершены в Украине в последние недели, среди них массовые казни и изнасилования. Группа нидерландских полицейских останется в Украине на несколько недель.