ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия в очередной раз атаковала украинских пограничников в Черниговской области

Новина українською →
Черниговская область, Суббота 30 апреля 2022 15:57
Россия в очередной раз атаковала украинских пограничников в Черниговской области Фото: в Черниговской области снова обстреляли позиции пограничников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия снова атаковала позиции украинских пограничников в Черниговской области. Враг обстрелял пограничный пункт из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Российская армия сегодня осуществила около 40 выстрелов из минометов 120-мм калибра в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Никто из пограничников не пострадал.

Также враг проводит воздушную разведку приграничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Напомним, Россия постоянно атакует пограничные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Жителям этих регионов запретили приближаться к границе ближе, чем на 1 км днем и на 20 км ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Черниговская область Война России против Украины
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны