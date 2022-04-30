Россия в очередной раз атаковала украинских пограничников в Черниговской области
Россия снова атаковала позиции украинских пограничников в Черниговской области. Враг обстрелял пограничный пункт из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Российская армия сегодня осуществила около 40 выстрелов из минометов 120-мм калибра в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Никто из пограничников не пострадал.
Также враг проводит воздушную разведку приграничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".
Напомним, Россия постоянно атакует пограничные пункты в Черниговской и Сумской областях.
Жителям этих регионов запретили приближаться к границе ближе, чем на 1 км днем и на 20 км ночью.
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