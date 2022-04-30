Россия в очередной раз атаковала украинских пограничников в Черниговской области

Россия снова атаковала позиции украинских пограничников в Черниговской области. Враг обстрелял пограничный пункт из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Российская армия сегодня осуществила около 40 выстрелов из минометов 120-мм калибра в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Никто из пограничников не пострадал.

Также враг проводит воздушную разведку приграничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".