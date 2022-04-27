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Украина сообщила о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ

Новина українською →
Киев, Среда 27 апреля 2022 17:54
Украина сообщила о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ Фото: глава Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma.gov.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сообщили о подозрении главе Госдумы РФ Вячеславу Володину и 418 ее депутатам. Они поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, по данным следствия, глава и 418 из 450 депутатов 15 февраля во время заседания Госдумы РФ поддержали постановление с обращением к российскому президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Кроме того, 22 февраля они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"За процессуального руководства органов прокуратуры завершена процедура уведомления о подозрении главе и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального Собрания РФ, которые поддержали принятие решений, что посягают на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УКУ)", - заявили в ведомстве.

Признание "ЛДНР"

Напомним, что 21 президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и именно с такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Впоследствии началась эскалация на Донбассе, а уже через несколько дней Путин объявил о проведении "специальной военной операции", что ознаменовало собой начало полномасштабной войны России против Украины.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 63-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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