На "Азовстали" признаки настоящей гуманитарной катастрофы: заканчивается еда и вода, - Верещук
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о том, что на "Азовстали" назревает гуманитарная катастрофа. У людей заканчивается еда, вода и медикаменты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещук.
"Как известно, на "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты", - сообщила Верещук.
По ее словам, продолжается мариупольская гуманитарная операция. За два первых дня с территории "Азовстали" эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей.
"Многократные попытки эвакуировать гражданских в последние недели успеха не имели. Ситуацию под личный контроль принял президент Зеленский", - добавила Верещук.
27 апреля состоялась встреча Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По результатам встречи была достигнута договоренность о совместной гуманитарной операции Украины вместе с ООН и Международным Комитетом Красного Креста.
"Как бы ни складывалась военная ситуация вокруг Мариуполя, мы будем бороться за каждого нашего воина и гражданского, которые остаются в городе", - добавила Верещук.
Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, что на "Азовстали" находится более 600 раненых.
Ранее Зеленский заявил о том, что Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали".
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