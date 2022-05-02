Оккупанты нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман
Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман (nationalinterest.org)
Российские оккупационные войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. В частности, вражеская ракета попала по мосту над Днестровским лиманом.
Об этом заявил спикер областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".
По данным оперативного командования "Юг", в этот раз вражеский удар был нанесен тремя ракетами. Информация о повреждениях моста уточняется.
Отметим, что это уже третий удар оккупантов по мосту через Днестровский лиман.
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