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В Госдепе видят мало признаков, что переговоры РФ и Украины дадут результат

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 05:58
В Госдепе видят мало признаков, что переговоры РФ и Украины дадут результат Фото: советник Госдепа США Дерек Шолле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки видят мало признаков того, что переговоры между РФ и Украиной "проходят плодотворно", так как война все еще продолжается, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, Кремль, судя по всему, не желает "вести серьезные переговоры".

Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом перед его поездкой на прошлой неделе в Москву и Киев для разговора с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Мы, конечно же, будем с нетерпением ждать возможности, чтобы узнать у генерального секретаря о его поездке и о том, есть ли шанс продвинуться вперед по пути мира. Мы (в этом) сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры окажутся плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры", - сказал Шолле.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему переговоры с Россией замедлились.

Также мы писали, что в ответ на предложение Зеленского провести переговоры в Мариуполе по эвакуации граждан представитель Кремля напомнил выдвинутый ранее Путиным ультиматум.

Добавим также, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях осложнят переговоры Украины с РФ.

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