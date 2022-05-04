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США не позволят РФ "кооптировать" День Победы в Европе, - Белый дом

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Среда 04 мая 2022 02:59
США не позволят РФ "кооптировать" День Победы в Европе, - Белый дом Фото: Аманда Слоут, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по делам Европы (Alparslan Esmer / VOA)
Автор: Владимир Костырин

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Европе Аманда Слоут заявила, что администрация президента США Джо Байдена выступает против планов руководителя Кремля Владимира Путина "кооптировать" День победы 9 мая, связав праздник с вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

"Первое, что я хотела бы сказать, это то, что День Победы в Европе принадлежит не только России, и праздник будет отмечаться по всей Европе 8 и 9 мая в ознаменование дня, когда объединились усилия для победы над нацистской Германией в конце Второй мировой войны", - отметила представитель Совета нацбезопасности США.

Слоут напомнила, что США также противостояли гитлеровцам, объединив усилия с "многими из наших европейских союзников, а также бывший Советский Союз, включая россиян и украинцев".

"Так, это более широкий праздник, который мы не должны допустить, чтобы президент Путин 9-го числа кооптировал его", - подчеркивает она.

Ранее сообщалось, что западные официальные лица считают, что президент РФ Владимир Путин может официально объявить Украине войну 9 мая, с целью максимально мобилизовать резервные силы и набрать больше солдат, чтобы бросить их в Украину.

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