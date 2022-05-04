США не позволят РФ "кооптировать" День Победы в Европе, - Белый дом

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Европе Аманда Слоут заявила, что администрация президента США Джо Байдена выступает против планов руководителя Кремля Владимира Путина "кооптировать" День победы 9 мая, связав праздник с вторжением РФ в Украину.

"Первое, что я хотела бы сказать, это то, что День Победы в Европе принадлежит не только России, и праздник будет отмечаться по всей Европе 8 и 9 мая в ознаменование дня, когда объединились усилия для победы над нацистской Германией в конце Второй мировой войны", - отметила представитель Совета нацбезопасности США.

Слоут напомнила, что США также противостояли гитлеровцам, объединив усилия с "многими из наших европейских союзников, а также бывший Советский Союз, включая россиян и украинцев".

"Так, это более широкий праздник, который мы не должны допустить, чтобы президент Путин 9-го числа кооптировал его", - подчеркивает она.