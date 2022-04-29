Эвакуация гражданских с "Азовстали" запланирована на сегодня, - Reuters

Фото: эвакуация с "Азовстали" запланирована на сегодня (GettyImages)

Украина рассчитывает в ближайшие часы провести эвакуацию гражданских с территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Операция запланирована на пятницу, 29 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.