ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия обстреляла Днепр. Попали прямо в центр города

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 20:23
Россия обстреляла Днепр. Попали прямо в центр города Фото: Россия обстреляла Днепр (Даниил Галкин)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по Днепру. Попали по центру города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Днепра Бориса Филатова.

Филатов призвал местных не покидать укрытие. Подробности ситуации по обстрелам областные власти пока не приводили.

"Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации", - написал городской голова Днепра.

Как сообщает глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, российские оккупанты прицельно обстреляли железнодорожную инфраструктуру Днепра. Он отметил, что среди железнодорожников пострадавших нет, а степень повреждений начнут оценивать уже после окончания воздушной тревоги.

Ракетные обстрелы по Украине 3 мая:

  • вчера, почти во всех областях Украины звучала воздушная тревога;
  • российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего в части города не было электроэнергии. Во время обстрела были повреждены три электрические подстанции;
  • обстрелы по Львову спровоцировали

Новость обновляется...

Война России против Украины длится семьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Днепр
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны