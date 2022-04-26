Резников: Каждый транш военной помощи приближает нас к миру

Министр обороны Алексей Резников объяснил западным партнерам, что поставки вооружения Украине приближают общую победу над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника .

Резников принял участие в саммите глав оборонных ведомств четырех десятков стран. Встреча проходит на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Передал послание от Украины западным партнерам: каждый транш военной помощи приближает мир в Европе, усиливает безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией", – написал министр.

Ранее министр обороны США Остин сообщил о начале встречи представителей более сорока стран. Главная цель саммита – помощь Украине в борьбе с несправедливым вторжением РФ.