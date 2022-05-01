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Харьковская область страдает от обстрелов: в эти сутки - 3 погибших и 8 раненых

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Харьков, Воскресенье 01 мая 2022 21:53
Харьковская область страдает от обстрелов: в эти сутки - 3 погибших и 8 раненых Фото: Харьков после обстрела (nexta.live)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате этих обстрелов погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, горячее всего на территории Харьковщины по Изюмскому направлению. Там враг продолжает попытки вести наступательные действия.

"Благодаря эффективным действиям наших защитников, эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты в очередной раз понесли большие потери в живой силе и технике", - сообщает Синегубов.

Кроме того, агрессор вел обстрел позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка, и понес большие потери в районе поселка Старый Салтов.

"Напоминаю, что опасность обстрелов на Харьковщине является очень высокой. Оставайтесь по возможности в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не находитесь на улице без насущной необходимости", - сказал Олег Синегубов.

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