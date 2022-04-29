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При ракетном ударе по Фастову были ранены два человека

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Фастов, Пятница 29 апреля 2022 12:34
При ракетном ударе по Фастову были ранены два человека Фото: российские войска вчера атаковали Фастов (nationalinterest org)
Автор: Юлия Бойко

В результате вчерашнего ракетного удара по Фастову были ранены два человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"28 апреля около 20:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Фастов. В результате было попадание по инфраструктурным объектам города. Пожар локализован. Есть пострадавшие. Двух человек госпитализировали с ранениями средней тяжести", - отметил он.

Напомним, РБК-Украина вчера писало о ракетном ударе по Фастову, но подробностей происшествия не было.

Кроме того, вчера российские войска ударили ракетами по Киеву, в результате пострадали 10 человек, погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

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