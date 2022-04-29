При ракетном ударе по Фастову были ранены два человека

В результате вчерашнего ракетного удара по Фастову были ранены два человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"28 апреля около 20:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Фастов. В результате было попадание по инфраструктурным объектам города. Пожар локализован. Есть пострадавшие. Двух человек госпитализировали с ранениями средней тяжести", - отметил он.