При ракетном ударе по Фастову были ранены два человека
В результате вчерашнего ракетного удара по Фастову были ранены два человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
"28 апреля около 20:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Фастов. В результате было попадание по инфраструктурным объектам города. Пожар локализован. Есть пострадавшие. Двух человек госпитализировали с ранениями средней тяжести", - отметил он.
Напомним, РБК-Украина вчера писало о ракетном ударе по Фастову, но подробностей происшествия не было.
Кроме того, вчера российские войска ударили ракетами по Киеву, в результате пострадали 10 человек, погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.
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