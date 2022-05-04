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Войска РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, идут тяжелые бои, - СМИ

Новина українською →
Мариуполь, Среда 04 мая 2022 15:45
Войска РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, идут тяжелые бои, - СМИ Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Украинскую правду.

В среду, 4 мая, россияне прорвались на завод, который до тех пор бомбардировали и обстреливали. На" Азовстали " идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские бойцы на "Азовстали" якобы "надежно блокированы по всему периметру завода".

Напомним, украинские военные, которые находятся на территории мариупольского завода "Азовсталь", сегодня не вышли на связь с мэром города. Вчера они еще общались.

Напомним, вчера российские оккупанты начали мощный штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся украинские военные, а также гражданские, которые прячутся в подземных хранилищах от российских обстрелов.

После этого защитники "Азовстали" призвали добиться немедленной эвакуации гражданских с территории завода, который штурмуют оккупанты, ведь их жизнь находится в опасности.

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