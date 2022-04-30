ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину, - Арестович

Новина українською →
Киев, Суббота 30 апреля 2022 22:24
Четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину, - Арестович Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович оценил потери войск РФ на Изюмском направлении и отметил длительное отсутствие подкрепления для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE.

Арестович рассказал о больших потерях России в технике и живой силе. Также советник руководителя Офиса президента отметил отказ оккупантов от введения новых сил.

"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – заявил он.

К слову, Вооруженные силы возобновили контроль над рядом деревень под Харьковом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ВС РФ Офис президента Алексей Арестович Война России против Украины
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны