Четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину, - Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович оценил потери войск РФ на Изюмском направлении и отметил длительное отсутствие подкрепления для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE .

Арестович рассказал о больших потерях России в технике и живой силе. Также советник руководителя Офиса президента отметил отказ оккупантов от введения новых сил.

"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – заявил он.