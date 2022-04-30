Четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину, - Арестович
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович оценил потери войск РФ на Изюмском направлении и отметил длительное отсутствие подкрепления для оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE.
Арестович рассказал о больших потерях России в технике и живой силе. Также советник руководителя Офиса президента отметил отказ оккупантов от введения новых сил.
"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – заявил он.
К слову, Вооруженные силы возобновили контроль над рядом деревень под Харьковом.
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