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Так нужно. В Генштабе объяснили "умолчание" успехов ВСУ в войне с РФ

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 11:38
Так нужно. В Генштабе объяснили "умолчание" успехов ВСУ в войне с РФ Фото: замминистра обороны Анны Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцев просят не писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение замминистра обороны Анны Маляр.

"Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже - от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено", – заверила она.

По словам Маляр, эти досадные инциденты уже были, когда освобождали Киевскую область.

"Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед", - говорит она.

Маляр подчеркнула, что все, что публично говорит Генштаб, направлено на выполнение оборонного замысла.

"Но даже под моими видео неравнодушные люди и добровольцы писали в комментах - "почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?". Отвечаю - потому что нашим ВСУ так нужно - чтобы во время военной операции была информационная тишина", - пояснила замминистра.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов оккупантов.

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