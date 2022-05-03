До Одессы не долетели три российские ракеты: сбили ПВО

Три российские ракеты сбили в небе Одесской области. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Одесса .

Вечером 3 мая силы ПВО сбили три ракеты, выпущенные российскими войсками в Одесскую область. Об этом сообщила начальница прессцентра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

Напомним, Вечером 3 мая почти все области Украины охватила воздушная тревога. После этого в нескольких городах страны, в частности во Львове, прогремели мощные взрывы.

Сегодня же украинские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Одессой.

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