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Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту в горном районе Закарпатской области

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Ужгород, Вторник 03 мая 2022 21:45
Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту в горном районе Закарпатской области Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по объекту в горном районе Закарпатья (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 3 мая оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в горном районе Закарпатской области. На месте работают спасательные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную военную администрацию.

"На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - сообщил глава ОВА Виктор Никита.

Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

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