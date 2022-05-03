Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту в горном районе Закарпатской области
Вечером 3 мая оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в горном районе Закарпатской области. На месте работают спасательные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную военную администрацию.
"На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - сообщил глава ОВА Виктор Никита.
Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.
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