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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 27 апреля

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Среда 27 апреля 2022 06:20
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 27 апреля Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на среду, 27 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 6 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 27 апреля

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс.
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск

В Укрзализныце предупреждают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова.

Ранее под обстрел оккупантов попали 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

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Укрзализныця эвакуация
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