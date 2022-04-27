Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 27 апреля
Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на среду, 27 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 6 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 27 апреля
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс.
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
В Укрзализныце предупреждают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова.
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