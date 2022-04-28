Депутаты в РФ призвали вывозить зерно с оккупированных районов Херсонской области

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - говорилось в пресс-релизе на сайте Законодательного собрания.

Глава местного российского комитета Владислав Зырянов заявил, что такой опыт смогут успешно внедрить в дальнейшем коллеги из других регионов РФ. Стоит отметить, что спустя несколько часов после публикации пресс-релиз об экспроприации зерна с территории Украины с официального сайта был удален.