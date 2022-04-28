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Депутаты в РФ призвали вывозить зерно с оккупированных районов Херсонской области

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Херсон, Четверг 28 апреля 2022 03:28
Депутаты в РФ призвали вывозить зерно с оккупированных районов Херсонской области Зерно (Фото: ambarexport.ua)
Автор: Константин Широкун

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края РФ решают продовольственный вопрос региона путем незаконных поставок сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Законодательного собрания Красноярского края РФ.

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - говорилось в пресс-релизе на сайте Законодательного собрания.

Глава местного российского комитета Владислав Зырянов заявил, что такой опыт смогут успешно внедрить в дальнейшем коллеги из других регионов РФ. Стоит отметить, что спустя несколько часов после публикации пресс-релиз об экспроприации зерна с территории Украины с официального сайта был удален.

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